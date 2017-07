Una cena all'aperto, con le famiglie, per "salutare" la fine delle attività estive della "Scuola del fare", il progetto che ha coinvolto i ragazzi del san Leonardo che frequentano il centro giovani comunale Casa nel Parco. Il progetto, attivo da 4 mesi, aggrega una trentina di ragazzi al giorno e la cena finale è caduta in una giornata particolare: quando era ancora freschissimo lo sconcerto per la doppia tragedia di via San Leonardo 21. Così vicina, così dolorosa.

Si sono ritrovati in 50, famiglie arrivate da dietro l'angolo e da tutto il mondo, e la serata si è trasformata spontaneamente anche in un momento di condivisione e di riflessione dedicato a Patience e alla piccola Maddy.