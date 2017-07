Urta un veicolo in sosta e finisce con l'auto a ruote all'aria Foto

E' accaduto alle 2.50 in via Fleming, all'altezza dell'edicola: una Volkswagen Polo condotta da una 34enne parmigiana e diretta verso piazzale Caduti del Lavoro, per cause ancora in via d'accertamento ha scontrato un veicolo in sosta. Nell'urto la Polo è stata sbalzata ed ha terminato la corsa a ruote all'aria al centro strada. Grandissimo spavento per la conducente, che ha fortunatamente riportato solo lievi ferite ed è stata trasportata al pronto soccorso dagli operatori del 118, intervenuti sul posto. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale, che ha effettuato i rilevi.