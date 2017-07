Ha chiesto di essere presente, Solomon. Presente al conferimento dell'incarico per l'esecuzione dell'autopsia sui corpi della madre Patience e della sorellina Maddy, programmato per questa mattina nell'ufficio della pm Paola dal Monte. Sembra che il ragazzo abbia voluto esserci soprattutto sperando di riuscire a vedere il padre Fred Nyantakyi, anche lui in Procura. Quel padre che oggi, dalle pagine della Gazzetta, chiede a sua volta di poterlo abbracciare. E di chiedergli perché.