Via Mazzini, parte la riqualificazione dei sottoportici Foto

Prenderanno avvio lunedì 24 luglio i lavori di riqualificazione di via Mazzini, nell'ambito del progetto “Il pedone al centro”, che prevede interventi per complessivi 1 milione e 300 mila euro di cui un primo stralcio di 340 mila euro avviati questa estate. I primi lavori sono legati al rifacimento della pavimentazione dei sottoportici di via Mazzini. "Si tratta di interventi - spiega una nota del Comune - che l'assessorato ai lavori pubblici, guidato da Michele Alinovi, ha concordato con i commercianti e le associazioni dei commercianti e con i residenti e gli amministratori di condominio interessati dai lavori. Il progetto si svilupperà per stralci ed ha visto come presupposto la condivisione di questo percorso con i diretti interessati, commercianti e residenti, per arrecare il minor disagio possibile e concordare tempi e modalità dei cantieri".

“L’intervento di via Mazzini rientra nell’ambito di un progetto di più ampio respiro che coinvolge piazza della Pace, il complesso di San Paolo, il Municipio ed il Sottopasso del Ponte Romano – spiega l'assessore ai lavori pubblici Michele Alinovi –. Il progetto intende rendere via Mazzini più attrattiva e maggiormente fruibile da parte dei cittadini ed anche dei turisti in modo da valorizzare il centro della città. L'obiettivo è quello di rivitalizzarla e renderla nuovamente una via centrale, un luogo attrattivo e contemporaneo, un importante asse commerciale. Il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana vuole promuovere un centro commerciale naturale strategico del centro storico, prevedendo il miglioramento del decoro urbano, e nasce da un processo di confronto che ha visto il Comune dialogare in modo costruttivo con i commercianti e gli amministratori di condominio della via”.

La prima fase dei lavori prenderà quindi avvio lunedì 24 luglio con la sostituzione della pavimentazione esistente con una nuova pavimentazione in pietra di Luserna nei portici del lato nord, nel tratto porticato compreso tra via Garibaldi e Borgo Basini, che si concluderà in linea di massima entro la metà di settembre.

I lavori proseguiranno poi sul lato sud, con l’utilizzo di pietra analoga all’esistente, nel tratto porticato tra via Cavestro e piazza Garibaldi, con l'avvio dei lavori agli inizi di agosto e la conclusione in linea di massima entro la metà di ottobre. Nelle varie fasi di cantiere verranno sempre garantiti il passaggio pedonale sotto i portici e l'accesso alle varie attività commerciali presenti, oltre che agli accessi dei condomini.

La seconda fase del progetto de “Il pedone al centro”, prevede la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e pannelli grafici per comunicazione, prenderà avvio a conclusione della prima fase, puntando sulla conservazione dei corpi illuminanti esistenti laddove possibile e la loro sostituzione con corpi illuminanti adeguati al contesto, solo nel caso sia necessario. "La conclusione dei lavori, meno impattanti dei precedenti, è prevista in linea di massima entro il primo trimestre del 2018.

La terza fase, che prevede l'allargamento del marciapiede sul lato nord, a partire dall'incrocio di via Carducci fino a piazza Garibaldi, per riallineare il percorso pedonale all'incrocio con via Cavour, è stata programmata per l'estate del 2018".