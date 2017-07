Pusher in viale Vittoria: un lettore fotografa il blitz La sequenza

A scattare queste foto è stato un parmigiano, Alberto Razzini, uno dei tanti che non si rassegna a vedere viale Vittoria (e dintorni) infestato dagli sciami dei pusher in bicicletta. «Ecco l'arresto in diretta» e ci ha girato la sequenza di scatti in cui si vede una pattuglia dei carabinieri che immobilizza un giovane straniero. Ovviamente abbiamo chiesto lumi ai diretti protagonisti sull'episodio in questione, che risale a mercoledì pomeriggio: in realtà il giovane non è stato arrestato, perché alla perquisizione è risultato «pulito».

La pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile che passava lungo il viale, aveva notato quel tizio che camminava portando una bici a mano, sopratutto per un gesto: alla vista della gazzella s'era nascosto dietro un cartellone pubblicitario. Se uno si nasconde di solito ha qualcosa... da nascondere. Quando s'erano avvicinati aveva cercato in tutti i modi di svignarsela: nel cercare di fuggire era anche stramazzato a terra. Anche quando era stato bloccato, si era mostrato parecchio nervoso: nessun documento addosso, ma neanche droga.

Il giovane è stato accompagnato in caserma e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e mancata esibizione dei documenti d'identità. r.c.