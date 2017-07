Montagna 2000 inaugura due nuovi mezzi

Sono stati inaugurati due nuovi mezzi di Montagna 2000 a Fornovo: un'autobotte e un veicolo a pedalata assistita. Hanno partecipato l'assessore regionale Paola Gazzolo ed Emanuela Grenti, sindaco di Fornovo.

L'autobotte è un mezzo agile ed idoneo a raggiungere i serbatoi dei piccoli acquedotti frazionali che sono quelli più soggetti alla carenza idrica in quanto alimentati da sorgenti che riscontrano delle producibilità fino a trenta volte inferiori a quelle usuali. Montagna 2000 inoltre da alcuni mesi ha sviluppato un progetto di internalizzazione di servizi precedentemente appaltati come la lettura dei contatori dotandosi dei palmari e del software necessario. Proseguendo in questa logica è stato avviato il progetto di postalizzazione diretta delle bollette con l’ausilio di un’attrezzatura a basso impatto ambientale, un veicolo a pedalata assistita con ricarica fotovoltaica delle batterie che permetterà di consegnare le bollette e di leggere i contatori senza impatti ambientali.