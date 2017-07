Fra emozioni e record: paracadutisti si lanciano da 4.500 metri nei cieli emiliani

L'emozione di paracadutarsi da quota 4.500 metri. La città che sembra solo parte di uno sfondo lontano. I paracadutisti che restano in formazione mentre si avvicinano al suolo. In questa gallery, ecco alcune foto di una "impresa" messa a segno a Reggio Emilia da 18 paracadutisti sportivi di tutta Italia, che hanno stabilito un nuovo record italiano: prima in 10, poi in 15 si sono lanciati da 4.500 metri sui cieli di Reggio.

Il racconto dei protagonisti

Dice una nota degli organizzatori:

La scuola di paracadutismo BFU di Reggio Emilia ha ospitato più di 20 paracadutisti, provenienti da tutta Italia, pronti a stabilire il nuovo Record Italiano di Grande Formazione Head Up (Seduti) in caduta libera. Il record italiano precedente era stato stabilito nel 2014 con una formazione a 8 elementi. Del resto “volare” in posizione seduta, quella più difficile in assoluto nella caduta libera, mentre ci si tiene per mano, non è certo cosa facile!

Gli organizzatori, Riccardo Simoncini ed Emanuele Bielli, volevano puntare a una formazione molto più grande della precedente, che si avvicinasse ai record degli altri paesi Europei. Per questo motivo nei mesi precedenti, già a partire dalla fine di ottobre 2016, si sono susseguiti degli appuntamenti orientati all’allenamento e alla preparazione, sotto la supervisione del coach Statunitense Antonio Arias, riferimento di livello assoluto nel panorama del paracadutismo mondiale. Tali eventi di preparazione si sono svolti presso la scuola di paracadutismo BFU di Reggio Emilia, con l’aggiunta di una sessione di allenamento indoor presso un Tunnel del Vento, necessario per l’ottimizzazione dei risultati. Notevole lo sforzo profuso nell’organizzazione, incentrato sul coordinamento degli atleti in tutto il periodo di allenamento preliminare, sulla disponibilità della scuola di paracadutismo e sul reperimento di un secondo aereo (un aereo trasporta di massima 10/12 paracadutisti), per puntare ad un risultato davvero senza compromessi. Da evidenziare anche il fatto che i partecipanti si sono finanziati da se stessi.

Giá nella mattinata di venerdì 15 luglio è stato stabilito un primo Record a 10 elementi con l’utilizzo di un singolo aereo, poi nel corso del pomeriggio c’è stato un secondo Record a 15 elementi, saltando dai 2 aerei, da una quota da 4.500 metri. Ma tutti i partecipanti erano consapevoli che si potesse fare ancora meglio, ed erano assolutamente determinati a farlo. Così sabato 15 sono saliti a bordo dei due Cessna Caravan in 18 e al terzo tentativo nella giornata hanno completato la formazione, stabilendo un altro importantissimo Record, terzo in Europa, dietro solamente a quello Russo e Tedesco.

La sfida è stata appena lanciata! Il gruppo, durante i festeggiamenti per la riuscita dell’impresa, si è ripromesso di continuare ad allenarsi per fissare, in un prossimo futuro, il Record nazionale più grande in Europa. Il Record è stato ufficializzato dai Giudici federativi presenti, convenuti presso l’aeroporto di Reggio Emilia per l’occasione, trasmesso e trascritto presso i registri dell’Aero Club Italia. Nella formazione, oltre ad appassionati sportivi, tra cui una donna, erano presenti anche tre Istruttori della Scuola Militare di Paracadutismo, oltre che altri due militari della Brigata Folgore, per un totale di ben 5 “baschi rossi”. Ecco i nomi dei neo-detentori del Record a 18 elementi: Bielli Emanuele, Brogi Ivan, Cardinali Andrea, Conti Matteo, Falagiani Stefano, Felicetti Alessandro, Giorgi Cristian, Grossi Anthony, King David, Marangon Enrico, Marzetti Giammaria, Milo Andrea, Podestà Marco, Saporiti Michela, Simoncini Riccardo, Sofo Dario, Soro Marco, Terraneo Alberto.