Scossa di 6,7: due turisti morti e 200 feriti a Kos

Due persone sono morte e circa 200 sono rimaste ferite nell’isola greca di Kos, nel mar Egeo, a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 6,7 che ha colpito la città turca di Bodrum (l'antica Alicarnasso), la costa turca meridionale e le vicine isole greche. Le vittime sono due turisti, un turco e uno svedese. Lo riferiscono le autorità dell’isola.

Nell’isola di Kos un vecchio palazzo è crollato, ferendo gli abitanti. Quella di Kos sembra essere l’area maggiormente colpita dal sisma.

Il servizio geologico degli Stati Uniti ha localizzato l’epicentro del terremoto 10 chilometri a sud di Bodrum e 16 chilometri a sud di Kos, ad una profondità di 10 chilometri. La zona è sismica e diverse scosse erano state avvertite nelle passate settimane. Persone spaventate sono uscite di casa e si sono riversate nelle strade temendo che le case potessero crollare. A Bitez, una località turistica a 6 chilometri a ovest di Bodrum, la scossa è stata sentita attorno all’1,30 di notte ora locale. Sono seguite due forti scosse di assestamento. I turisti ospiti degli hotel sono tornati velocemente nelle stanze per recuperare gli oggetti personali ma hanno deciso di trascorrere il resto della notte all’aperto, con lenzuola e cuscini presi dalle vicine sedie a sdraio per allestire letti improvvisati, secondo la testimonianza di un giornalista della Associated Press sul posto. Gli hotel di fronte alla spiaggia nella città turca costiera di Marmaris, pieni di turisti inglesi, sono stati inondati, e le scosse di terremoto sono state avvertite fino alle isole di Rodi e Creta.

Anche piccolo tsunami, acqua invade abitato

Alcuni testimoni oculari sull'isola di Kos hanno visto il mare «gonfiarsi» dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6,7 che nella notte ha provocato anche uno tsunami circoscritto. Le autorità avevano avvertito in effetti della possibilità di un piccolo maremoto dopo il sisma dell’1,30 della notte ora locale. L’acqua ha invaso una strada di fronte al mare e parte dell’abitato principale dell’isola, dove si trova anche la «città vecchia». Un’imbarcazione è stata spinta sulla strada principale e diverse automobili si sono scontrate fra loro a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua.