Un mondo di spaventapasseri: Case Giarone in festa Foto

Ritorna sabato e domenica la grande festa in località Case Giarone, in occasione della quinta rassegna degli spaventapasseri. Anche in questa quinta edizione sono tanti i buffi omini di paglia, che rallegrano il grande campo a Case Giarone, realizzati da associazioni, enti, scuole, centri estivi e privati. Un’iniziativa che richiama ogni estate, centinaia e centinaia di visitatori. Sabato, alle 18.30, andrà in scena la partita spaventapasseri contro il resto del mondo e naturalmente i giocatori saranno travestiti da queste bizzarre creature scaturite dalla tradizione contadina. Seguirà alle 21 la magica notte degli spaventapasseri, una camminata con competitiva di 4 chilometri, che si snoderà in un suggestivo percorso notturno. E’ gradito travestirsi da spaventapasseri. Domenica, alle 10, a tutti bambini verrà offerta la colazione di una volta, con biscottini e torte della nonna, pane casereccio e marmellata. Mentre alle 18 andranno in scena i giochi di una volta, insieme agli spaventapasseri. Gli intervenuti potranno mangiare tutti insieme alle 20, con la cena sotto le stelle. Gran finale alle 21 con la premiazione dei migliori spaventapasseri. Nell’ambito della rassegna è organizzato anche un concorso fotografico riservato ai bambini under 12, a cura del Circolo fotografico Zoom e di Fotodigital Salso. Gli spaventapasseri resteranno allestiti sino fine luglio. s.l.