Un "dolce" Festival del Prosciutto: arriva Ernst Knam Foto

La prossima edizione del Festival del Prosciutto di Parma si aprirà con un dolce molto speciale, quello del noto Pastry Chef Ernst Knam che darà il via alla serata inaugurale, quella di venerdì 1 settembre.

Anche quest'anno a condurre il Festival sarà il volto televisivo Francesca Romana Barberini. Quello dell'apertura sarà un momento speciale in cui si parlerà di Prosciutto di Parma, territorio e prodotti d'eccellenza gastronomica, sempre più ambasciatori in Italia ed all'estero di qualità e tradizione.

Giunto alla sua XX edizione, il Festival del Prosciutto di Parma coinvolgerà il Comune di Parma, dal 2 al 10 settembre, e quello di Langhirano dall'1 al 3 settembre 2017. Il Festival si protrarrà anche nel corso del fine settimana successivo, il 16-17 settembre, con Finestre Aperte, iniziativa che da sempre riscuote un grande successo ed attira gli amanti del Prosciutto di Parma che possono assistere al ciclo di lavorazione e partecipare a degustazioni gratuite direttamente all'interno dei Prosciuttifici.

Anche quest’anno ampio spazio sarà riservato ai produttori del Prosciutto di Parma. A Langhirano sarà infatti allestita la Cittadella del Prosciutto di Parma, un’ampia area dove i mastri prosciuttai proporranno, all'interno dei loro stand, degustazioni guidate, abbinamenti e laboratori del gusto. Non mancheranno i Prosciutti dal mondo con un'interessante offerta, nonché un'occasione d'incontro tra il Prosciutto di Parma ed alcuni Prosciutti crudi di qualità dall’Italia e dal mondo.

A Parma ci sarà il Bistrò del Prosciutto di Parma. Qui tutti i giorni sarà possibile degustare il Prosciutto di Parma godendo delle bellezze del centro e partecipando agli eventi culturali e di intrattenimento in programma.

E non è tutto. Per valorizzare l’identità del prodotto e del suo territorio, il Festival si arricchirà di nuovi contenuti grazie alla collaborazione con i noti video maker Casa Surace già iniziata qualche tempo fa in occasione della campagna di comunicazione del Prosciutto di Parma intitolata “Sei di Parma anche tu…”.

Attraverso alcuni video, Casa Surace darà il via a un concorso che permetterà agli utenti vincitori di vivere un’esperienza unica alla scoperta del territorio, ma soprattutto vedranno come nasce il Prosciutto di Parma visitando uno dei prosciuttifici aderenti a Finestre Aperte. L’iniziativa avrà ampio spazio sui canali social e sul mini sito dedicato.

Al Festival non può mancare la musica: il 2 settembre toccherà a Francesco Gabbani salire sul palco allestito in Piazzale Celso Melli.

Il programma completo sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com