Largo Coen: risveglio dopo la notte di raccolta rifiuti..... Foto

La segnalazione di un parmigiano, Francesco Andrani: "Vi invio due foto che testimoniano ciò a cui si assiste oggi, dopo il passaggio notturno degli operatori IREN per la raccolta dei rifiuti in Largo Remo Coen.

Come si può vedere dalle foto, sono stati lasciati cumuli di rifiuti ovunque, ed è così ogni martedì mattina.

Inciviltà degli utenti o negligenza degli operatori? Non lo so, ma il risultato è sotto gli occhi di tutti."