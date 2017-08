Cade durante un'escursione in Val Trebbia: ferita giovanissima scout del Parmense

Una giovanissima scout del Parmense è rimasta ferita ieri pomeriggio durante un'escursione sull'Appennino piacentino, in località Metteglia. Nel tardo pomeriggio di ieri il Soccorso Alpino di Piacenza (stazione Monte Alfeo) è stato attivato dal 118 per aiutare una minorenne ferita in seguito a una caduta. Una scout minorenne a Metteglia, nel comune di Corte Brugnatella, in Val Trebbia, è scivolata, battendo la testa. Subito i compagni e i capi scout hanno dato l’allarme. Sono state così attivate due squadre del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco di Bobbio e un’ambulanza di Bobbio, mentre da Parma si è alzato in volo l'elicottero del 118. Raggiunta la ragazzina, i soccorritori l'hanno stabilizzata in attesa dell’elicottero, che l'ha portata al Maggiore.

