Il sindaco Lucchi: "Villa Berceto, lettera di minacce per intimarmi al silenzio"

"Chi tace... vita lunga... in pace". E' l'avvertimento che chiude una lettera di minacce ricevuta dal sindaco di Berceto Luigi Lucchi. E' lo stesso Lucchi a rendere noto l'accaduto, mostrando la lettera - scritta incollando parole ritagliate dai giornali - e la copia della denuncia che ha presentato ai carabinieri.

La lettera, si legge nella denuncia, è arrivata ieri in municipio. Nella busta c'era un ritaglio della Gazzetta di Parma, con un articolo sulla mostra dell'artista Emanuele Modica a Villa Berceto (stabile sequestrato alla criminalità organizzata), nell'ambito del "Coscienza Festival". "La lettera conteneva minacce gravi nei miei confronti (intimandomi il silenzio) - dice Lucchi nella denuncia e nei confronti del suddetto artista". Sul ritaglio del quotidiano, inoltre, è stata tracciata una croce nel passaggio in cui si parla dell'artista. Secondo chi ha inviato le minacce, "questa mostra" "garrisce con 'opere' (di modica - tacerà -) truculenti cadaveriche che omaggiano "Falcone Borsellino" - Pio La Torre - ecc. esploderà sig. sindaco di Berceto".

Il sindaco si riserva di presentarsi quale parte civile in caso di un procedimento giudiziario.

Scrive Lucchi in un'e-mail: “Ho fatto denuncia. Sono coinvolte altre persone. Non ho timore. Non sono un eroe e neppure sono coraggioso ma i sostenitori della mafia non possono fare paura a nessuno. Sono dei poverini che cadono nel ridicolo e una risata li seppellirà” Luigi Lucchi Sindaco di Berceto".