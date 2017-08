Scialpi: su Instagram l'anteprima del nuovo singolo

Shalpy ha pubblicato sul suo profilo Instagram una "anteprima esclusiva - scrive - solo ed unico 'frame' dell'ultimo lavoro di @shalpyscialpi che uscirà in autunno-inverno". L'artista sta lavorando a un nuovo singolo. Dopo la pubblicazione dell'anteprima su Instagram, la foto ha ottenuto migliaia di like e molti commenti. Eccone alcuni: "Evvai sei tornato !!!", "Direi che promette proprio bene .. come sempre del resto! Grazie mille per l'anteprima! Così ora sono ancora più curiosa! Un abbraccio e buona serata!", "Grazie per l'anteprima e per tutto ciò che fai per noi. Non vedo l' ora di vedere il nuovo video ed ascoltare la nuova canzone. Sarà un capolavoro, come sempre supererai te stesso", "Scegli sempre i momenti giusti per mandare le tue chicche".