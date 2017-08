Raid nella notte: incappucciati rubano cellulari e tablet all'Interspar

La scorsa notte, verso le 3.45, una Volante è intervenuta in via San Leonardo: nel piazzale del supermercato Interspar c'erano alcune persone incappucciate e vestite di nero che scappavano.

La pattuglia, insieme alla guardia giurata, ha effettuato un controllo. Vicino all’ingresso del supermercato gli agenti hanno notato che una vetrina laterale era stata completamente sfondata e i ladri, una volta dentro, avevano rotto una vetrina espositiva di cellulari, portando via decine di smartphone e tablet di diverse marche.

Sono iniziate le ricerche in zona, ma i ladri sono riusciti a fuggire.

LADRI IN FUGA: PARAPIGLIA AL PANORAMA. Attorno alle 16,30 di ieri una Volante è intervenuta al supermercato Panorama per sedare una lite al piano terra del centro commerciale. Un agente è andato al piano superiore, dove tutto era iniziato. La sua attenzione si è spostata subito sulla guardia giurata, che ha chiesto il suo intervento poiché due extracomunitari stavano rubando alcune bottiglie di superalcolici.

Il poliziotto e la guardia giurata si sono avvicinati alle casse e hanno individuato i ladri. I due si sono divisi e hanno tentato la fuga. Uno dei due è stato prontamente fermato dall'agente dopo una breve colluttazione. L’altro uomo invece è riuscito a guadagnare la fuga, seminando il panico all'interno del centro commerciale: ha spintonato diversi clienti, caduti a terra, ma non ci sono feriti gravi.

Il fermato, D.A. classe ’92 originario del Senegal, con numerosi precedenti per furto e spaccio di stupefacenti e con il divieto di ritorno in vari comuni italiani, è stato trovato in possesso di uno zaino blu con una schermatura per eludere il sistema antitaccheggio. Nello zaino c'erano 7 bottiglie di superalcolici e una confezione in cellophane con dentro circa 30 grammi di marijuana. L'africano è stato arrestato per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Per l'agente coinvolto nella colluttazione, 7 giorni di prognosi.