"Invasione di donne in burqa!" ma sono i sedili del bus: la foto che fa discutere

La foto ha fatto molto discutere, in un modo o nell'altro. In Norvegia si sono scatenati i commenti sul gruppo Facebook "Fedrelandet viktigst" ("Prima la patria") per un autobus pieno di donne in burqa. O almeno, a qualcuno è apparso come tale. "Tragico", "inquietante", "nascondono armi": questo il tenore dei commenti sul gruppo nazionalista. Finché non è emerso che non si tratta di un'invasione di donne musulmane... ma dei sedili vuoti di un autobus.

La notizia del clamoroso fraintendimento ha fatto il giro d'Europa, trovando spazio sui principali media. E così la discussione sui temi immigrazione/razzismo continua.