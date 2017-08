Maltempo, interrotta la ferrovia fra Dobbiaco e San Candido. Ancora controlli a Cortina

Dopo i forti temporali della scorsa notte che si sono abbattuti sull'Alta Val Pusteria, in Alto Adige, la linea ferroviaria tra Dobbiaco e San Candido è stata interrotta per danni. Tra Dobbiaco e Carbonin è stata chiusa, invece, per caduta di alcune frane la strada statale Alemagna.

I forti temporali con piogge intense hanno provocato frane anche in Val di Braies. Sono state chiuse a Ferrara le strade provinciali Braies Braies Vecchia e Lago di Braies.

Il rio Braies uscito dall’alveo ha inondato alcune case e abitazioni della zona. In brevissimo tempo sono cadute 100 mm di pioggia. Alcune autovetture parcheggiate sono state trascinate dalle correnti nel rio. Le operazioni sono state rese difficili, spiegano i Vigili del Fuoco, sia dall’oscurità come anche dalla mancanza di alimentazione elettrica nella zona che ha colpito 350 utenze.

Un ottantina di interventi da parte dei diversi Corpi dei Vigili del Fuoco della zona con oltre 200 soccorritori sul posto. Presso la casa della cultura di Braies è stato allestito un punto di assistenza per la popolazione e da dove vengono coordinate le operazioni. Le informazioni e le richieste di intervento sono state coordinate dal Centro Situazioni Provinciale a Bolzano.

Intanto a Cortina continuano i controlli dei vigili del fuoco dopo i danni provocati dalla bomba d'acqua di ieri, compresa una frana: una donna è morta. Il prefetto di Belluno ha disposto l'evacuazione di 12 abitazioni nella frazione di Alverà, per un totale di 50 persone.