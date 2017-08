"Rifiuti persistenti": la foto di Pasqualino

Scrive il lettore Pasqualino, che invia queste foto: "Domenica tra le campane del vetro qualcuno ha depositato una antenna parabolica televisiva con supporto ed illuminatore ed il giorno seguente presumo gli operatori ecologici inviati dall'ufficio l'hanno portata via. Ma hanno lasciato li il sacchettino. Forse non erano stati incaricati... Ieri notte qualche c... ha lasciato un paio di sacchetti dell'immondizia gialli ed il giorno seguente qualcuno li ha fatti sparire. Il sacchettino nero rimane peró sempre li. Credo sia indegno il servizio dato alla cittadinanza. Allego foto di oggi alle 13 circa".