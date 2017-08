Passo del Cirone: faccia a faccia con una volpe sotto la Via Lattea

Incontro inconsueto al Passo del Cirone. Il fotografo Giovanni Garani ha incontrato una volpe di notte e ha così ottenuto uno scatto inconsueto visto il contesto "improvvisato" (si trovava lì infatti con tutt'altro soggetto in mente). Garani ha voluto condividere con i lettori del sito della Gazzetta di Parma le sue foto fatte alla volpe e alla Via Lattea e le emozioni che ha provato.



Dice Giovanni Garani:

"Sabato 22 luglio sono andato al Passo del Cirone, che divide Parma da Pontremoli e che è considerato uno dei posti migliori per fotografare ed osservare il cielo in quanto facilmente raggiungibile e con poco inquinamento luminoso. Nonostante la Via Lattea sia stata parzialmente nascosta da nubi di passaggio, mi è capitata un'occasione unica: un cucciolo di volpe (che avevamo già incontrato nel salire mentre giocava con il fratello... o sorella), addormentato sul ciglio della strada. Al nostro arrivo, ha alzato la testa, si è spostato un pochino più in là e ha ripreso il suo sonno. Scatto raro... difficile da reperire immagini simili anche in rete!".

