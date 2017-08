Vacanze in Val Venosta da 37 anni in campeggio

Alessia Chiapponi ci invia la foto che pubblichiamo e scrive: "Ho 45 anni e sono nata e vivo a Parma. Da ben 37 anni, con la mia famiglia, andiamo a Prato allo Stelvio in Val Venosta a passare le vacanze estive in campeggio con la nostra ormai vetusta roulotte. Non sappiamo per quanto ancora ci terrà compagnia (ormai la consideriamo di famiglia!), ma credo che l'anno prossimo sarà forse l'ultimo anno che la utilizzeremo e quindi, per onorarne il merito di averci fatto passare indimenticabili vacanze vi mando una foto che ritrae parte della veranda con la mia famiglia davanti (i miei genitori Luciano e Luisa , io e mia figlia Andrea) con la Gazzetta di Parma che è sempre presente. Questa foto è stata scattata il 29 luglio 2017 nel campeggio Kiefernhain di Prato allo Stelvio (BZ)".

Alessia Chiapponi conclude con i saluti "a tutti i parmigiani...".