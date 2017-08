Prima hanno segnalato tutto alle autorità competenti, poi sono tornati a documentare ciò che accade al canale San Carlo, nella zona di Castell'Aicardi. "Quello che probabilmente è un grave episodio di inquinamento ha causato una moria di pesci, acqua putrida e aria irrespirabile - scrive un lettore. inviando le immagini che pubblichiamo - Quest'acqua viene utilizzata da numerosi agricoltori per irrigare i campi limitrofi: farà bene alla nostra salute? Periodicamente si verifica questo problema, ora speriamo che gli enti competenti possano risolvere il problema una volta per tutte per tutelare chi vive nelle zone interessate".