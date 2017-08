In casa aveva eroina e 6mila euro in contanti: pusher arrestato

Algerino arrestato per spaccio di eroina a San Leonardo. Stava cedendo una dose a un cliente italiano, ma i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Parma l'hanno visto e lo hanno fermato. Successivamente gli hanno perquisito la casa, sempre in via San Leonardo, dove F.R., 45 anni, aveva nascosto 150 grammi di eroina e 6mila euro in contanti. In casa dell'uomo i militari hanno trovato anche un bilancino e materiale per confezionare la droga. L'uomo è stato arrestato.