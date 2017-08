Frana "storica": via Puia chiusa al traffico

E' stata firmata dal sindaco di Sorbolo Nicola cesari l'ordinanza che decreta la chiusura al traffico di via Puia.

"A causa di una frana che da mesi interessa il tratto arginale di via Puia, si rende necessaria la chiusura al traffico fino a quando non sia cessata la situazione di pericolo!

AIPO, ente competente, interpellata in merito, interverrà nelle prossime settimane con il rifacimento del tratto arginale".