Un autobus a due piani londinese è finito contro un negozio questa mattina in un quartiere sud della capitale, a Battersea, ferendo 10 persone. Due donne sono rimaste intrappolate sul piano superiore del mezzo e sono state liberate grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Le immagini dell’incidente che circolano sui social media mostrano l’autobus sul marciapiede contro la vetrina in frantumi del negozio nel quartiere di Lavender Hill. L’autista del mezzo è tra i feriti ed è stato trasportato in ospedale.