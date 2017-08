Destra pro-Trump contro Vogue: polemica per la copertina con Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence in abito da sera color fiamma sullo sfondo della Statua della Libertà al tramonto: la copertina del «September issue» di Vogue ha fatto veder rosso a Breitbart, il sito di informazione legato allo stratega della Casa Bianca, Steve Bannon.

In una tirata su Twitter, il responsabile delle pagine economiche di Breitbart, John Carney, si è scagliato contro la scelta del magazine Condè Nast, interpretandola come un velato attacco alle posizioni sull'immigrazione della Casa Bianca di Donald Trump. «Dovremmo creare un’intera industria culturale #MAGA (Make America Great Again, lo slogan della campagna elettorale del tycoon, ndr) perché i media di opposizione non possono neanche fare moda senza attaccarci». Come se non bastasse, Carney ha ipotizzato la nascita di un magazine di moda alternativo dedicato alla alt-right: «Un BretbartNews Fashion andrebbe alla grande. Un sacco di donne amerebbero la loro moda senza troppi sinistrismi».

Lo scatto incriminato è targato Annie Leibovitz: il titolo della copertina, una delle quattro del "September Issue" create in occasione del 125° anniversario di Vogue, è «American Beauty» con un richiamo alle riflessioni della diva premio Oscar su «amore, libertà e la libertà di essere se stessi». Nessun riferimento politico, anche se è ben noto che la direttrice di Vogue Anna Wintour aveva fatto il tifo per Hillary Clinton in campagna elettorale. Questo non ha impedito a Carney di fare della dietrologia: «C'è chiaramente un’allusione al dibattito sull'immigrazione prendendo la #poemlaw side», ha sparato l’uomo di Breitbart alludendo all’acceso scambio di battute tra il consigliere della Casa Bianca Stephen Miller e il giornalista della Cnn Jim Acosta sul simbolismo della statua e la poesia di Emma Lazarus incisa sul piedistallo.

Poco importa - e Carney avrebbe dovuto saperlo - che il mitico numero di settembre di Vogue, il più importante e ricco di pagine del magazine, al centro tra l’altro di un documentario con la Wintour protagonista, non si cucina in un giorno solo. Zara Rahim, la direttrice delle comunicazioni della rivista, ha seccamente replicato che la foto della Lawrence è stata scattata in giugno.

Foto da Twitter