A Travesetolo è la domenica del pomodoro «Riccio di Parma».

Questo il programma: dalle 9 mercato della biodiversità agricola e bancarelle; alle 10 convegno sui pomodori antichi alla Corte Agresti.

Dalle 9 alle 19, navetta per il podere «La Mamiana» di Panocchia per vedere dove l'agronomo Rognoni introdusse il pomodoro. Alle 21 concerto a ingresso gratuito di Gino Paoli.

Negozi e attività aperte fino alle 2 di notte per un'autentica «Notte rossa».