Una lettrice: "Nessuna sicurezza per i più piccoli al campetto di via Fratelli Bandiera"

La lettrice Adriana Marbini invia le foto che pubblichiamo e spiega:

Eccomi a segnalare una situazione di precaria sicurezza che si è creata nel piccolo parco giochi “campetto” adiacente alla scuola materna comunale, al nido d’infanzia e alla scuola elementare Corazza, in via F.lli Bandiera. Una mattina di circa tre mesi fa i genitori dei piccoli che frequentano abitualmente il campetto dove sono presenti giochi per la prima infanzia si sono trovati installate due porte per il gioco del calcio. Il prato, già di piccole dimensioni, è stato così preso di mira da ragazzi di ogni età che vengono a giocare numerosi lanciando il pallone giusto nell’area giochi dei più piccoli. Mi sono rivolta all’Ufficio che ha in gestione il verde pubblico comunale, senza alcun esito e così hanno fatto altri genitori e nonni.

Dopo numerose telefonate mi sono sentita rispondere che i "tecnici "(magari senza sopralluogo) hanno affermato che i genitori dei bimbi piccoli (anche di pochi mesi che vi sostano dopo il Nido), devono contare sul BUON SENSO DEI RAGAZZI CHE GIOCANO AL PALLONE!! Purtroppo in Italia va così, si deve arrivare un infortunio, cioè quando la palla “senza buon senso” avrà colpito forte un piccolo, allora qualcuno si accorgerà della situazione di pericolo! La cosa più triste per il cittadino è il costante trovarsi difronte a muri di gomma , nessuno risponde alle email e alle telefonate e gli i operatori prendono tempo promettendoti di farti richiamare. Una vergogna.