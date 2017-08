Si tuffa e annega davanti agli amici: tragedia alle Spiagge di Borgotaro

Tragedia intorno alle 14.40 in località Le Spiagge, a pochi chilometri da Borgotaro. Un ragazzo di origine stranierache stava trascorrendo il Ferragosto con un gruppo di amici, si è tuffato nelle acque di un laghetto e non è più riuscito a riemergere. Gli amici hanno provato ad aiutarlo e in contemporanea sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto la Pubblica di Borgotaro e i vigili del fuoco del distaccamento e quelli di Parma. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il cadavere è stato individuato in un punto in cui c'è un dislivello di circa tre metri. Per recuperarlo si sono mossi i sommozzatori dei vigili del fuoco partiti da Bologna.

Grandissima la disperazione degli amici, impotenti di fronte alla tragedia.