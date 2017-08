Ci scrive il lettore Marco Chiari: "Spesso avete pubblicato testimonianze della inqualificabile abitudine di disfarsi di cose che non servono più collocandole al fianco dei contenitori per la raccolta del vetro o degli sfalci. Purtroppo questo odioso modo di comportarsi non cessa neppure a ferragosto, come dimostra questa foto scattata la mattina del 14 agosto in Via Cacciani, quartiere Lubiana, nell'ambito del quale la gente ama definirsi civile. Mi auguro che gli autori di questa prodezza, "rivedendosi", si vergognino almeno un po'".