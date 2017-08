Parcheggi «kiss and go»: dopo 15 minuti a Parma scatta il pedaggio Foto

Tre posti per sostare gratis mezz’ora in viale Giovanni Falcone, innumerevoli posti gratis per 15 minuti nel parcheggio coperto, dodici posti a pagamento per massimo mezz’ora in via Monte Altissimo: ecco l’«offerta» dei posti auto per i parmigiani che vogliono accompagnare o prendere qualcuno in stazione, parcheggiando l’auto senza rischiare di prendere una multa. Solo per far scendere qualcuno, senza parcheggiare, ci sono anche una decina di posti in viale Paolo Borsellino, in una corsia riservata alla «fermata solo per discesa passeggeri». E, naturalmente, senza dimenticare che anche via Monte Altissimo è comoda per far scendere qualcuno con le valigie o per prelevarlo «al volo» appena arrivato alla stazione.

È appena il caso di ricordare che alla stazione, al livello -2, fermano tante linee di autobus. Se, però, si vuole la comodità dell’auto e la si vuole parcheggiare, ci sono delle regole da rispettare. Altrimenti si rischia una sgradita multa della Polizia municipale.

I tre posti di viale Giovanni Falcone devono essere utilizzati con disco orario, dalle 8 alle 23. Per sostare nei dodici posti disponibili in via Monte Altissimo servono 60 centesimi per mezz’ora, tutti i giorni sia feriali sia festivi e in tutte le 24 ore, ed è necessario far attenzione a non occupare i posti riservati ai residenti, ai disabili, al carico e scarico merci, alla ricarica dei veicoli elettrici e al car sharing. Per utilizzare il parcheggio coperto senza pagare non bisogna superare i 15 minuti di sosta: al momento di uscire, bisogna digitare alla cassa automatica – prima di raggiungere l’auto - la targa e così apparirà la scritta «nulla da pagare».

Nei dintorni della stazione è molto «gettonata» la sosta sulle zebrature in prossimità degli incroci, sulle strisce pedonali e dove ci sono i segnali che vietano la fermata: tanti automobilisti, evidentemente, confidano in una scarsità di controlli e nella brevità della sosta.

Se «all’aperto» la disponibilità dei posti auto per accompagnare o prendere qualcuno in stazione è minima, non si può dire lo stesso per i posti del parcheggio coperto: l’autosilo può contenere 220 auto. Non esistono zone determinate per la sosta breve: tutti i posti sono utilizzabili sia per la sosta breve sia per la sosta di lunga durata. Dopo 15 minuti e fino a un’ora si paga un euro e quaranta centesimi e poi via via fino alla tariffa di 10 euro per un giorno.

A Reggio trenta minuti di sosta gratuita

Nella vicina Reggio Emilia viene «stressato» meno chi accompagna qualcuno che deve prendere il treno. Nel piazzale della stazione c’è un parcheggio coperto che pubblicizza a caratteri cubitali 30 minuti di sosta gratuita. E nelle righe blu della zona della stazione c’è una franchigia di 30 minuti, per cui se si sosta fino a mezz’ora non si deve pagare nulla. Si deve però prendere al parcometro, senza pagare, il tagliando ed esporlo sul cruscotto. Come a Parma, anche alla stazione di Reggio c’è una corsia per far scendere i viaggiatori che devono prendere il treno, però – a differenza di Parma – la corsia può essere utilizzata anche per far salire i viaggiatori, come indicato nel cartello giallo.

Il «malcostume» nel parcheggio coperto della stazione di Parma

Evidentemente non è frequentato solo da gentiluomini (e gentildonne) il parcheggio coperto della stazione di Parma: una pompa antincendio srotolata e ridotta a mal partito sulle scale del parcheggio è segno evidente di una frequentazione da parte di persone che non trovano niente di meglio da fare che danneggiare le cose pubbliche.