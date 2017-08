Ferragosto: "picco" di materassi abbandonati vicino ai cassonetti

In via Nello Brambilla (laterale di via Montebello) la scena si ripete da tempo: ogni tanto qualcuno abbandona dei materassi vicino ai cassonetti. Il giorno di Ferragosto, quando la città è meno frequentata, pare che sia uno dei giorni più "a rischio". Le segnalazioni arrivano da diversi lettori.

C'è chi accusa il Comune di inerzia e chi lo difende, sottolineando che tutto è legato al senso civico delle persone, a prescindere. Massimiliano, che manda le foto che pubblichiamo, dice: "Accade periodicamente da almeno 10 anni. Casualmente mi sono imbattuto in un materasso in viale Duca Alessandro e me ne hanno segnalato un altro in via S.Eurosia (casualità?)". E poi ci sono due foto da via Brambilla. "Tutti apparsi la mattina del 15 agosto - dice Massimiliano -. Urge una telecamera, anche temporanea, per individuare e sanzionare il responsabile". C'è anche chi propone di spostare ogni anno i cassonetti.