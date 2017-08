Il centro sportivo Atlantide del Colle di San Marco con le due piscine - una regolamentare e l’altra riservata ai più piccoli - e un parco è diventato, da qualche anno, un punto di riferimento non solo per Bedonia ma per tutta l’Alta Valtaro. Ecco una fotogallery dalla piscina di Bedonia!

