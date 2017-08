L'ambasciatore in Spagna: "Tre italiani feriti. Nessuna conferma sulla morte di un connazionale"

«Siamo in contatto con la magistratura spagnola, non abbiamo ancora conferma». Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Madrid Stefano Sannino, intervistato da Skytg24, sull'ipotesi che tra le vittime dell’attentato di Barcellona ci sia un connazionale.

All’ambasciata italiana in Spagna risulta finora che tre connazionali sono rimasti feriti nell’attentato a Barcellonà. Lo ha detto a '6 su Radio 1' l'ambasciatore a Madrid Stefano Sannino.

Due dei tre feriti italiani a Barcellona sono già stati dimessi. Il terzo è in ospedale per fratture. Lo ha detto l’ambasciatore italiano a Madrid Stefano Sannino intervistato da Sky.