Scivola per 50 metri in un calanco: i vigili del fuoco arrivano dall'alto Foto

Era in cerca di fossili, da solo, quando all'improvviso è scivolato ed è rotolato lungo un calanco per 40-50 metri.

E' accaduto poco prima delle 16 nella Varanese, nei pressi di località Castello. L'uomo, un 51enne, aveva lasciato l'auto e si era incamminato tra i calanchi, in una zona circondata da boscaglia e difficilmente raggiungibile. Una volta scivolato, vedendo che non riusciva a risalire, si è spaventato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Parma e l'elicottero del 115 partito da Bologna. Proprio dall'elicottero si sono calati due soccorritori, due vigili del fuoco, che lo hanno poi trasportato a piedi fino in sicurezza. Col forte vento che tirava in quei minuti, infatti, non era possibile il recupero dall'alto.

Il 51enne ha riportato fortunatamente solo diverse escoriazioni ed è stato trasportato nella sede della Croce Verde di Fornovo per la valutazione della situazione.