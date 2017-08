Ciò che la notte ha portato (levato, per la precisione) lo hanno scoperto al risveglio, quando è stato il momento di andare al lavoro o a fare commissioni.

Diverse le auto a cui mancava lo specchietto retrovisore tra via Sporzana e via Langhirano, in particolare in via torrente Cinghio. "Non vandalismi ma asportazione chirurgica del pezzo: i fili non sono stati rotti ma sapientemente staccati - racconta la lettrice Caterina -. Era gente che cercava gli specchietti. Il mio l'hanno preso...Quella di mio marito ci hanno provato... E tanti altri si sono ritrovati nella nostra stessa situazione".