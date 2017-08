"Tutti al mare con Giulio 'Leon' Bernini" è l'iniziativa in programma domenica 3 settembre per ricordare il giovane di Medesano che ha perso la vita in un incidente stradale nel settembre 2011. Il sesto "motogiro" in memoria di Giulio inizierà alle 8,30 con l'iscrizione al bar Le Tirebouchon di Felegara. Alle 9,30 la partenza. Due ore dopo, sosta con aperitivo e alle 13,30 pranzo con giochi. I motociclisti viaggeranno verso la Liguria. Per informazioni: Lara 348-8268657 o al bar (0525-430154). Il ricavato andrà alla Lega italiana contro la fibrosi cistica.