Cento Croci, escursionista finisce in un dirupo: soccorsi difficili

Una frattura ad una gamba ed altri traumi. E la difficoltà di essere soccorso. Brutta esperienza quella vissuta da un escursionista nella tarda mattinata di oggi alle faggete del Cento Croci, in comune di Tornolo. L'uomo stava percorrendo un sentiero quando sarebbe scivolato e finito in un dirupo, procurandosi diversi traumi. E' riuscito ad allertare i soccorsi, che hanno avuto vita tutt'altro che facile per raggiungerlo: la sua posizione era infatti molto distante dalle strade accessibili ai mezzi. In azione il Soccorso alpino, l'elisoccorso e la Croce Rossa di Bedonia. Proprio i volontari del Soccorso alpino hanno infine raggiunto l'uomo e l'hanno trasportato fino al luogo in cui ha potuto ricevere la prima assistenza e poi essere trasportato al Maggiore.