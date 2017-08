"I molteplici volti dello Sri Lanka": nuove foto di viaggio di Niccolò Maniscalco

Niccolò Maniscalco, giovane di Soragna appassionato di fotografia di viaggio, vuole condividere con il pubblico del sito della Gazzetta di Parma gli scatti che ha realizzato in Sri Lanka nei giorni scorsi. "Questa volta in giro per le zone rurali dello Sri Lanka - spiega Maniscalco -. Ho cercato come sempre di portare a casa delle fotografie significative che ritraessero gli abitanti di questo magico posto, dove la natura regna ancora sovrana in perfetta simbiosi con l'uomo".



