Spettacolare (e fortunatamente senza feriti gravi) l'incidente che ieri sera intorno alle 21.30 ha avuto come teatro il parcheggio del supermercato Esselunga in via Emilia Est. Come si vede dalle immagini scattate dal fotografo Ugo Baldassarre, un'auto è carambolata, finendo su un fianco e con il conducente incastrato all'interno. Sul posto, l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.