Scrive il lettore Mattia, che invia le foto che pubblichiamo:

Alveo del torrente tra Ponte Italia e Ponte Caprazucca: la vita del frassino, patrimonio di biodiversità, messa a dura prova dalla prolungata siccità. L’albero è in evidente stato di sofferenza, con le foglie della chioma completamente secche come in pieno autunno. Il confronto con le chiome degli altri alberi ancora verdeggianti non regge e il colore ambrato delle foglie “suona” come un campanello d’allarme per una grave siccità che tiene Parma e non solo con il fiato sospeso.