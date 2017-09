Un lettore: "Ogni giorno rifiuti sulla panchina anziché nei cestini"

Un extracomunitario ogni giorno beve vino in brick, poi lascia la confezione vuota su una panchina, nonostante le presenza di cestini nell'area. E' la scena che il lettore Francesco descrive in un messaggio (con foto allegate) alla Gazzetta di Parma. Il lettore abita fuori provincia ma frequenta Parma, dove abita la fidanzata, e dice: "Mi permetto segnalare una quotidianità del parchetto tra piazzale Sicilia, via Trieste e via Calabria. Ogni giorno un signore di colore (si può dire?) si trinca un cartone da un litro di vino rosso, lasciando il relitto sempre sulla panchina nonostante la presenza di due cestini nel raggio di 4 metri.

Il sindaco non ha incentrato la sua campagna sulla differenziata? Sbaglio o è vietato bere in luoghi pubblici? I controlli sono solo all'esterno dei locali frequentati da gente per bene? Le multe solo ai proprietari di cani che magari scordano in casa il sacchettino per la raccolta dei bisogni? Saluti da uno che paga la tasse e che rispetta l'ambiente in cui vive perché così gli è stato insegnato".