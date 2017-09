Tombino pericoloso in via XXII Luglio

Il lettore Andrea invia le foto che pubblichiamo per segnalare "una situazione che va avanti da circa tre settimane in via XXII Luglio. C'è questo tombino che ha il coperchio rotto e nessuno provvede a cambiarlo con il rischio vero che qualcuno si faccia male, in quanto spesso e volentieri il cartello che vi è stato posizionato sopra cade o viene spostato da qualche simpatico burlone durante la notte. Mi chiedo se è possibile che in magazzino non ci sia un coperchio per chiudere il suddetto tombino? Aspettiamo che qualcuno si faccia male? Noi commercianti e residenti della zona ci facciamo questa domanda ormai da diversi giorni".