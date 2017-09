Fidenza: chi ha smarrito questa foto?

Chi ha smarrito questa foto? Si tratta di un’immagine probabilmente degli anni Quaranta, scattata nel cortile della scuola elementare De Amicis, che ritrae una scolaresca, rigorosamente in grembiulino nero come usava allora, insieme al maestro. L’ha trovata nei giorni scorsi in via De Gasperi, a terra, chiusa in una busta, una nostra lettrice che, segnalandoci il fatto ha osservato «se l’avessi persa io, vorrei tanto che qualcuno me la riportasse.Ha sicuramente un valore affettivo e per questo mi sono rivolta alla Gazzetta, sicura di fare la cosa giusta per poterla restituire al proprietario». La foto risveglierà tanti ricordi in quanti si riconosceranno nei piccoli deliziosi alunni di tanti anni fa... Info: 0524-81535 (Romana).