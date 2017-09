Un lettore: "Bici parcheggiata in stazione, ruota sparita in poche ore"

Il lettore Parmigiano invia la foto che pubblichiamo e commenta:

"Questa bicicletta in piazzale dalla Chiesa stamattina alle 7 non c'era. Alle 14 era già stata depauperata della ruota anteriore. Quindi vuol dire che il ladro ha operato in tutta tranquillità in orari dove passano decine di persone. Sono certo che qualcuno deve aver visto il ladro all'opera ma ha fatto finta di niente. Quindi va bene lamentarsi di chi non ci protegge al meglio ma anche noi dobbiamo essere più civili e più coraggiosi e non pensare solo al nostro egoistico "quieto vivere". Ognuno deve fare qualcosa oppure non potremo che soccombere a questa ondata di furti e violenze che sta attraversando la nostra città. Ma a prescindere da questo la telecamera sul fronte della stazione chi la guarda?

Cominciamo un po' a stufarci, signor Prefetto faccia qualcosa, dopo 20' degli interventi anche impegnativi dei giorni scorsi lo spacciatore era già al lavoro sotto i portici, o mettete qualcuno fisso qui o prima o poi succederà qualcosa in questa zona così disastrata".