Il lettore Massimo Mari: 'Salvata una rondine finita contro una vetrata'

Il lettore Massimo Mari invia la foto che pubblichiamo e scrive: "Le rondini sentono l'avvicinarsi dell'autunno e si raggruppano per poi partire insieme verso l'Africa. Proprio una di loro questo pomeriggio mentre si librava in evoluzioni nei pressi di una casa nella prima collina, è andata a sbattere contro una vetrata. Subito soccorsa, in quanto aveva perso i sensi, è stata poi messa in posizione elevata. Dopo alcuni minuti ha spiccato il volo ed è tornata insieme alle compagne. Una buona azione, considerando anche che le rondini purtroppo sono da alcuni anni in forte calo".

