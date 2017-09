"Disagio di 14 ore sul volo": querelle fra Scialpi e Alitalia su Twitter

Querelle fra Scialpi e Alitalia su Twitter. Il cantante si è lamentato di un disagio durato 14 ore su un aereo per gli Stati Uniti e ha pubblicato un video sul social network. Alitalia ha risposto dapprima scusandosi, ma quando il cantante parmigiano ha continuato a lamentarsi, la compagnia ha replicato che cerca di tutelare tutti i passeggeri "a prescindere dal loro livello di notorietà". La vicenda è stata seguita e ritwittata dai fan sul social network.

Queste le tappe della querelle.

Il 2 settembre Scialpi ha pubblicato un breve video sul suo profilo Twitter per lamentare della scomodità di una "scatola" metallica che si trova sotto i sedili dell'aereo Alitalia Roma-Los Angeles. Una "scatola" che sembra lasciare poco spazio per muovere i piedi. Questo il tweet: privatizziamo @Alitalia €1200 di biglietto e vi trovate a random sotto i piedi queste'scatole'che per 14ore vi rompono le'vostre' Il cibo poi.

Il 4 settembre, il cantante ha twittato il testo della risposta di Alitalia, che si scusava per il disagio e gli offriva un buono elettronico per acquistare altri biglietti in futuro. Scialpi ha replicato che in realtà "vorrei solo un equilibrio tra prezzo e servizio" e "per questo andrà avanti utilizzando i miei diritti per ottenere soddisfazione in merito ad un disagio durato circa 14 ore".

Questa mattina un tweet di Alitalia a Scialpi: rispettiamo sempre tutti i diritti e tutti i clienti riservando la medesima attenzione a prescindere dal loro livello di notorietà