Razze "dimenticate" e frutti antichi: successo a Rivalta per "Rural Festival"

Successo di pubblico per la quarta edizione del Rural Festival, all’Agricola Rosa dell’Angelo, nell'area protetta del parco Barboj di Rivalta di Lesignano.

"Razze animali e varietà vegetali antiche abbandonate e dimenticate dalla grande rete commerciale, sono state protagoniste con i loro caparbi e appassionati produttori custodi di Emilia Romagna e Toscana negli stand espositivi che hanno presentato un tripudio di sapori, spesso sconosciuti - dice un comunicato -. Come il prosciutto di maiale nero di Rivalta, gli arrosticini di pecora Cornigliese, la polpa di pomodoro Riccio di Parma, la pasta fresca all’uovo di gallina Romagnola, la torta di patata Quarantina, i testaroli della Lunigiana al farro, la polenta di mais Formenton Ottofile, passando per il Tortél Dóls di Colorno e per i vini di uve da antichi e rari vitigni. E ancora, formaggi unici di razze ovine e bovine, arrosto di tacchino di Parma e Piacenza, fagioli Zolfini al coccio, zucca Violina al forno o in versione marmellata, marrone di Campora, pane di grano del Miracolo e Marocca di Casola, olio di Olivastra Seggianese, marmellata di prugna Zucchella, miele biologico reggiano e latte fresco d’asina da cui si ricava un delizioso sorbetto andato a ruba".

L’area protetta ha presentato tante novità, divenendo la patria della biodiversità parmense: dalle specie vegetali con alberi e arbusti di varietà antiche e desuete, messe a dimora per arricchire il patrimonio verde già presente, come la vigna-catalogo di rari vitigni del territorio e una selezione di pomodori del parmense, su tutti l’antico pomodoro Riccio di Parma, poi il canapaio, fino alla stalla “della salvezza”, riaperta dopo anni per ospitare antiche e pregiate razze bovine.