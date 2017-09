Tir perde olio e sapone in A10: traffico in tilt per tutto il giorno in Liguria

Un'odissea raggiungere Genova dal Ponente Ligure. Colpa di un mezzo pesante che nel tratto savonese della A10 dopo aver urtato un furgone ha abbattuto un portale su cui sono installati i cartelli che indicano l’uscita Albisola. Ore 7,20. Il tir si è ribaltato disperdendo il suo carico di oli e saponi su entrambe le carreggiate. Un disastro: quei liquidi hanno impregnato l’asfalto, costringendo Autostrade a ordinarne il rifacimento.

E tutto si blocca. Gli automobilisti diretti a Genova si trovano intrappolati tanto che la Regione invia la protezione civile ad assisterli. Ci vorrà tempo per "liberarli", mentre viene disposta l’uscita obbligatoria a Savona. Chi è in viaggio prova a transitare sull'Aurelia che presto si congestiona. Nel savonese il caos nella viabilità è tale che la società Autostrade invita a non mettersi in viaggio verso Savona perché quando si decide di aprire una corsia verso Ventimiglia si forma una coda di 17 chilometri mentre in senso opposto con l’imbuto creato a Savona l’incolonnamento raggiunge i 12 km e intorno l’Aurelia non smaltisce il traffico. Va in tilt anche l'A6 fra Altare e Savona, a causa dell’ingorgo formatosi nello svincolo per la città della Torretta. A rendere irraggiungibile Genova durante la mattina ci si mette anche un incidente sulla A7: un camion perde tubi metallici e l’autostrada tra Busalla e Genova Bolzaneto viene chiusa: riaprirà poco dopo le 14.

Per tutto il giorno si è viaggiato su una sola corsia in direzione Francia, mentre verso Genova l’autostrada resta chiusa. Fino alle 18, quando grazie ad uno scambio di carreggiata, viene permesso il transito su una corsia. Così sulla carreggiata che porta a Ventimiglia si incolonnano anche quelle dirette al capoluogo. Ma ci vorranno ancora ore per smaltire il traffico e per ripristinare l’asfalto.