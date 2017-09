La segnalazione di un lettore, Mario Rossi: "Anche oggi un incidente all'incrocio tra via Volturno e via Musini, teatro di numerosi incidenti per la scarsa visibilità di chi esce da via Musini e della velocità di chi percorre via Volturno.

Questo pezzo di via Volturno è ancora più pericoloso per chi attraversa la strada nel passaggio pedonale a fianco e per chi percorre la strada in direzione Ospedale (la pista ciclabile è stata progettata 6 anni fa e mai realizzata!)."