Trovata morta in un bosco figlia di attore inglese. "Ha inviato la sua posizione ai genitori"

L'hanno trovata grazie alla mappa che lei stessa aveva inviato ai genitori via Whatsapp. Ma era troppo tardi. Louella Michie, modella di 25 anni, figlia della star britannica John Michie, è stata trovata cadavere in un bosco del Dorset, dove si trovava per partecipare al Bestival, un festival di musica popolare che ha contato quest'anno 22mila persone.

Ed è giallo su cosa le sia successo. Pare che dopo il ritrovamento del corpo senza vita della ragazza, sia stato fermato un 28enne. Ma una delle ipotesi al vaglio è che la morte di Louella sia stata dovuta a quella che la famiglia definisce una “tragica fatalità”: un mix di sostanze stupefacenti.